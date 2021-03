"Maintenant on est vraiment dans une nouvelle pandémie, le virus est devenu beaucoup plus virulent, se transmet beaucoup plus facilement", a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo dimanche soir à la télévision publique (RTBF).

"On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de jeunes dans les hôpitaux, on doit casser cette troisième vague", a poursuivi le dirigeant libéral flamand.

Selon les chiffres officiels, le nombre de patients Covid hospitalisés en soins intensifs (plus de 700 recensés dimanche) a doublé en l'espace d'un mois.

Sur fond de propagation rapide du variant anglais du coronavirus, dans tout le pays, les écoles et universités resteront fermées à partir de lundi, allongeant de fait les vacances scolaires de Pâques. Elles vont durer trois semaines (au lieu de deux), jusqu'au lundi 19 avril.

La Belgique est entrée samedi une nouvelle phase de restrictions, plus sévères, prévoyant notamment un accès aux commerces non essentiels sur rendez-vous uniquement pendant quatre semaines.

