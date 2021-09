Le Premier ministre Alexander De Croo a dénoncé le faible taux de vaccination en Région bruxelloise et le danger, pour la société, induit par ceux qui ne se font pas vacciner. "Cette épidémie devient une épidémie des non vaccinés", a-t-il déclaré.

"En Région de Bruxelles-capitale, la moitié de la population n'est pas vaccinée, et dans certaines communes, le taux de vaccination bien en deçà. Cette situation n'est ni acceptable ni tenable", a lancé M. De Croo à l'issue d'un comité de concertation entre les gouvernements du pays.

S'il a insisté sur le travail des derniers mois et souligné l'extension du Covid Safe Ticket (CST) en Région bruxelloise, il a affirmé que des mesures strictes comme le CST "ne remplaceront jamais la vaccination".

"Cette épidémie devient une épidémie des non vaccinés. On ne peut l'accepter, on ne peut accepter que des gens fassent le choix de mettre d'autres personnes en danger. Ce sont ceux qui ne se sont pas fait vacciner qui sont responsables" de la prolongation de certaines mesures de restriction, a ajouté le chef du gouvernement fédéral.

Cette situation "nous ne pouvons pas l'accepter en tant que société", a-t-il poursuivi. "Personne n'a le droit de mettre les autres en danger. Personne ne pourrait infliger cela à un autre", alors que les vaccins contre le coronavirus sont "sûrs, gratuits et disponibles partout".

Plus de 8,2 millions de Belges sont maintenant complètement vaccinés, soit 84% de la population adulte.



C'est une bonne nouvelle car les personnes vaccinées ont 90 % de risques en moins d'être gravement malades et hospitalisées. pic.twitter.com/DkDWxfOw1Q — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) September 17, 2021

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a également déclaré que le chemin à parcourir à Bruxelles était encore long. Il a également souligné les énormes efforts des autorités et le contexte difficile à Bruxelles.

Cependant, ce n'est pas seulement à Bruxelles que la situation est préoccupante, a déclaré Vandenbroucke, qui s'est empressé d'ajouter qu'il ne s'agissait pas de désigner des coupables. Par exemple, un taux de vaccination de 59 % de la population totale à Liège est trop faible. Il a qualifié les 65% à Anvers de bon résultat, compte tenu également de la population relativement jeune, mais ce chiffre est trop faible. Le ministre a également cité Machelen, Zaventem, Vilvorde et Sint-Pieters-Leeuw.

