L'IRM a émis une alerte jaune pour les orages dimanche après-midi sur l'ensemble de la Belgique.

Des pluies et averses intenses parfois accompagnées d'orages traverseront notre pays d'ouest en est. En plusieurs endroits, on pourra relever 10 à 20 litres par mètre carré en peu de temps, voire davantage localement en cas d'averses successives, avertit l'Institut météorologique (IRM).

Dans le sud de la Belgique, le Hainaut et le Brabant wallon pourront être touchés dès la fin de la matinée alors que dans les trois autres provinces, les premiers orages ne sont attendus que dans l'après-midi. Ces orages devraient s'éloigner du pays au milieu de la nuit de dimanche à lundi.

