La cour d'appel de Liège a condamné Alain Mathot pour des faits de corruption commis dans le cadre de la construction de l'incinérateur de déchets Uvelia à Herstal à une peine de 12 mois de prison avec sursis de cinq ans et à une amende de 5.500 euros. Il annonce aller en cassation.

Alain Mathot devait répondre devant la cour d'appel de Liège de faits de corruption passive, de faux, de blanchiment, d'abus de biens sociaux et d'infractions aux enchères publiques. L'ex-député-bourgmestre de Seraing était suspecté d'avoir commis ces faits dans le cadre de la construction de l'incinérateur de déchets Uvelia à Herstal.

La procédure à son encontre a duré 13 ans. L'ex-député-bourgmestre de Seraing n'avait pas été jugé en même temps que les autres protagonistes du dossier, car son immunité parlementaire n'avait pas été levée. Lors des débats, il avait contesté les accusations formulées contre lui et avait réclamé son acquittement.

L'ex-député-bourgmestre de Seraing n'avait pas été jugé en même temps que les autres protagonistes du dossier, car son immunité parlementaire n'avait pas été levée. Lors des débats, il avait contesté les accusations formulées contre lui et avait réclamé son acquittement. Le tribunal de première instance de Liège avait prononcé cet acquittement, mais le parquet avait fait appel.

Devant la cour d'appel de Liège, Alain Mathot a été reconnu coupable de faits de corruption commis entre 2003 et 2008. La cour a retenu comme crédibles les accusations formulées par Philippe Leroy, le corrupteur. Les faits de faux, d'abus de biens sociaux et d'infractions aux enchères publiques n'ont pas été retenus contre lui.

Pour les faits de corruption, Alain Mathot a été condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis de cinq ans et à une amende de 5.500 euros. Une confiscation par équivalent de 700.000 euros a été prononcée contre lui, de même qu'une interdiction des droits d'une durée de cinq ans. Il devient donc inéligible. Pour des faits de fraude fiscale commis entre 2007 et 2009 et portant sur un montant exact de 5.048,70 euros, il a été condamné à une peine d'amende de 2.750 euros.

A la lecture du jugement, la présidente de la cour d'appel de Liège a rappelé à Alain Mathot qu'il "était indispensable qu'il change radicalement de comportement afin de prétendre à une réinsertion au sein de la société."

Alain Mathot ira en cassation de sa condamnation

Alain Mathot introduira un pourvoi en cassation contre l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Liège, a indiqué son avocat, Me Jean-Philippe Mayence. La décision d'introduire ce pourvoi a déjà été prise ce vendredi.

À l'issue de la lecture de l'arrêt de condamnation, Me Jean-Philippe Mayence a déjà annoncé son intention de se pourvoir en cassation. "Je suis abasourdi par cette décision qui fait le grand écart avec l'acquittement prononcé en première instance. Les déclarations d'une seule personne suffisent pour condamner Alain Mathot, alors qu'il n'existe pas de preuve. Je mets en garde les citoyens belges contre cela. J'ai mal à ma justice"', a exposé l'avocat.

Me Mayence épingle aussi le fait qu'Alain Mathot a été jugé à Liège, où le même dossier a été jugé à plusieurs reprises. "Ma crainte initiale s'est avérée fondée. Il y a une volonté de corporatisme et de protectionnisme. Je m'inquiète et je ne comprends pas la décision des trois magistrats, qui ont été influencés par la première décision rendue en appel. Si la décision avait été différente, cela aurait entraîné la révision du procès", a soutenu Me Mayence.

L'avocat annonce que le combat n'est pas terminé pour Alain Mathot. "Les derniers faits datent de 2009 et, en 2022, la cour ne prononce même pas une suspension du prononcé, alors qu'Alain Mathot n'a pas posé d'acte et ne présente pas d'antécédent judiciaire. Il est condamné sur les seules déclarations de Philippe Leroy. La décision me laisse un goût amer", a terminé Me Mayence.

