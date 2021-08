Le gouvernement a décidé de mettre un terme aux évacuations depuis l'aéroport de Kaboul. L'opération Red Kite a permis d'évacuer 1.400 personnes, a indiqué le Premier ministre, Alexander De Croo, au cours d'une conférence de presse.

Au total, l'opération belge d'évacuation Red Kite a permis aux C-130 de la Défense d'opérer 23 rotations entre Kaboul et Islamabad. 1400 personnes ont été évacuées avec des vols belges dont des ayants droits belges, mais aussi d'autres nationalités, principalement des Néerlandais.

La décision du gouvernement fédéral de mettre fin à la mission dest en partie due à la menace imminente d'un attentat suicide à l'aéroport de Kaboul. Les informations à ce sujet sont arrivées au cours de la journée de sources américaines et autres. Mercredi, l'accès à l'aéroport s'est également avéré extrêmement difficile, voire impossible, a déclaré le Premier ministre. Tout cela a conduit à la décision du gouvernement d'interrompre la mission mercredi soir.

"114" personnes encore sur place

Sophie Wilmès indique que 114 personnes ont été contactées, pour être averties que l'opération se terminait et que la situation devenait de plus en en plus dangereuse. "On préfère contacter plus de personnes que pas assez", nuance la ministre. Le chiffre est donc une estimation large.

Un nouvel atterrissage à Melsbroek Un vol charter d'Air Belgium a atterri à l''aéroport militaire de Melsbroek, jeudi matin peu avant 09h00. L'avion transportait 220 personnes, évacuées d'Afghanistan. Il avait décollé d'Islamabad la nuit dernière. Outre les Belges, 29 Néerlandais et 4 Autrichiens se trouvaient à bord. Ces derniers jours, plusieurs vols ont été opérés depuis Islamabad vers Melsbroek avec des personnes évacuées de Kaboul. Les passagers de ces vols sont ensuite emmenés à la caserne de Peutie pour un screening de sécurité et médical.

