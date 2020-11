La tutelle wallonne n'a pas annulé les décisions de la commune de Bièvre, auxquelles David Clarinval avait participé, d'adjuger des marchés publics à des sociétés dont la sprl Clarinval était sous-traitante, compte tenu du délai écoulé depuis ces décisions, datées de plusieurs années.

L'administration wallonne a néanmoins transmis le dossier au Parquet général de Liège, qui a donc ouvert une information judiciaire. Elle devra notamment déterminer si les faits sont constitutifs du délit de prise d'intérêts (ou d'ingérence) tel qu'établi par l'article 245 du Code pénal. Il s'agira aussi de déterminer si les faits en cause ne sont pas prescrits. Le stade de football, inauguré en 2018, et la salle communale de Graide, inaugurée en 2015, sont concernés. La prescription pour ces infractions est de cinq ans. Lire à ce sujet: Quand la société de David Clarinval a participé à des chantiers de la commune de David ClarinvalDepuis bientôt dix ans, c'est Christian De Valkeneer qui dirige le parquet général de Liège, après avoir brillé comme procureur du roi de Charleroi. Un des plus éminents représentants de la magistrature debout est-il en passe de s'asseoir? Son deuxième mandat à Liège, le dernier, se termine en 2022, et le Bruxellois a annoncé à ses collègues avoir déposé sa candidature à la présidence du tribunal de Namur, vacante. Le Conseil supérieur de la Justice devrait se décider dans les semaines à venir. N.D.D.