Votre facture d'électricité et de gaz ne cesse de gonfler. Le Vif répondait à vos questions ce jeudi.

Baisse de la TVA, chèque énergie... : des mesures de soutien ont été décidées pour alléger la facture d'électricité des ménages. Que dois-je faire pour les obtenir? Quel contrat choisir pour avoir le meilleur tarif ?

Julie Frère et Stéphane Dochy de Test-Achats ont répondu à vos questions sur le site du Vif ce jeudi. Parmi vos questions, les achats groupés d'énergie.

Voici la réponse de Test-Achats:

Question de Bruno: "Bonjour. Selon vous, les achats groupés d'énergie sont-ils une bonne solution pour réduire sa facture ? Ou faut-il se méfier de certains aspects ?"

Bonjour. Lorsqu'il y a des achats groupés, ceux-ci sont souvent très intéressants. Il s'agit souvent de contrats d'une durée d'un an. A l'expiration du contrat, il convient d'être vigilant quant au nouveau contrat qui vous sera proposé, sans promotion cette fois-ci. Le prix risque parfois d'être bien plus élevé, c'est donc le moment de comparer.

Actuellement, les fournisseurs sont tellement mis sous presson en raison de la hausse des prix, qu'ils ne participent - à notre connaissance - pas à des achats groupés. Mais n'hésitez pas à y participer lorsque vous en aurez l'occasion. Vous demeurez toujours libre d'accepter ou non l'offre qui résultera de cet achat groupé.

