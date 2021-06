Le Conseil régional de sécurité (CORES) bruxellois a décidé lundi la fin du port du masque généralisé dans les rues de Bruxelles dès ce mercredi 9 juin. Le site d'information bruxellois Bruzz révèle les endroits où le port du masque demeure obligatoire.

"Les bourgmestres bruxellois indiqueront, pour chacune de leur commune, les zones où le port du masque sera encore obligatoire en application de l'arrêté ministériel fédéral", avait indiqué le CORES. Ce mardi, la plupart d'entre eux ont révélé dans quelle zone les citoyens devaient continuer à porter le masque à l'extérieur.

Dans les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Jette, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Ixelles, Auderghem, et Watermael-Boitsfort, le port du masque n'est plus obligatoire. Les bourgmestres se réservent toutefois le droit de réinstaurer l'obligation si cela s'avère nécessaire.

Schaerbeek maintient le port du masque sur la Place Liedts et dans la rue de Brabant.

Bruxelles-Ville le maintient dans la rue Neuve.

À Uccle, les citoyens sont tenus de porter le masque sur la place Saint-Job, à Fort Jaco et dans le centre de la commune.

À Ganshoren, le masque est obligatoire uniquement aux entrées et aux sorties des écoles.

À Anderlecht, le port du masque sera obligatoire uniquement sur le marché des Abattoirs. "Le masque reste obligatoire sur le site des Abattoirs et dans les rues avoisinantes les jours de marché", déclare la porte-parole du bourgmestre Fabrice Cumps (PS) à Bruzz.

Selon la DH, la commune de Forest a décidé de maintenir le port du masque avenue Wieleman Ceupens, place Saint-Denis, rue Jean-Baptiste Vanpé et du côté de l'Altitude 100.

À Molenbeek-Saint-Jean, il reste obligatoire rue de Ribaucourt, chaussée de Gand et chaussée de Ninove. Il en va de même pour le parvis Saint-Jean-Baptiste, ainsi qu'aux abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie.

Saint-Josse-ten-Noode maintient le port du masque sur la place Saint-Josse, la place Houwaert, la place Rogier, la place Madou, la chaussée de Louvain, la chaussée d'Haecht, la rue de Brabant, ainsi qu'aux abords des écoles.

ÀEvere, les personnes qui circulent dans les rues commerçantes, mais aussi sur la place Paduwa, place Notre-Dame et la place de la Paix, sont tenues de porter un masque.

À l'heure actuelle, les communes de Koekelberg, et de Saint-Gillesn'ont pas encore défini les zones soumises au port du masque.

Rappelons qu'en vertu de la loi fédérale, le port du masque reste obligatoire sur les marchés, les brocantes, les kermesses et dans les lieux publics intérieurs tels que les restaurants, les commerces, les cinémas, etc.

