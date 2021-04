Depuis la semaine dernière, les Belges sont à nouveau autorisés à voyager en Europe. Cette levée de l'interdiction augmente le risque d'entrée de nouveaux variants dans le pays, mais les experts sont positifs pour l'été prochain. " Comme les voyages sont toujours fortement déconseillés, cette levée de l'interdiction de voyager n'est pas un assouplissement. "

Ces derniers mois, la Belgique a fait figure d'exception en Europe. Depuis janvier, notre pays a de nouveau interdit les voyages non essentiels, et donc les voyages touristiques, à l'étranger. L'objectif principal de cette interdiction de voyager était d'empêcher la propagation de nouveaux variants, mais la Belgique s'est régulièrement fait taper sur les doigts par l'Europe. L'UE est très attachée à ses frontières ouvertes, un principe difficile à comprendre en pleine pandémie pour les virologues. L'année dernière, il a en effet été démontré à plusieurs reprises que les voyages en Europe pendant les vacances d'été ont été l'un des éléments déclencheurs de la deuxième vague en automne. " Pour l'instant, les voyages restent fortement déconseillés ", déclare Steven Van Gucht, virologue à Sciensano. "La levée de l'interdiction n'est donc pas réellement un assouplissement. Espérons que cela ne changera pas grand-chose."

Van Gucht se penche tout d'abord sur les variants, sachant qu'un variant du virus indien est également apparu en Belgique la semaine dernière. Actuellement, c'est le variant britannique qui domine en Belgique. Pour l'instant, il semble aussi beaucoup plus contagieux que les autres variants, ce qui explique qu'ils n'ont pas vraiment l'occasion de percer. Actuellement, le variant brésilien représente 4 à 5 % des infections belges, mais ce variant ne progresse donc plus.Van Gucht s'attend à ce que le variant britannique circule beaucoup moins à mesure que de plus en plus de Belges se font vacciner. Cela offre à son tour des opportunités à d'autres variants qui sont encore un peu plus résistants à l'immunité que nous offre le vaccin. "Nous devons vraiment rester très prudents face à l'arrivée de nouveaux variants", déclare le biostatisticien Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven), qui conseille également le gouvernement au sein du GEMS. "Israël a pu assouplir de nombreuses mesures grâce à sa campagne de vaccination plus rapide, mais maintient toujours ses frontières assez bien fermées. C'est intelligent, même si c'est un exercice d'équilibre politique entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas."Une autre source d'inquiétude concerne le contrôle des nouvelles règles. Il est illusoire de penser qu'il est étanche, car les failles sont nombreuses. Les voyageurs qui ont séjourné à l'étranger pendant plus de 48 heures doivent remplir un Formulaire de Localisation du Passager. S'ils reviennent d'une zone rouge - actuellement la très grande majorité de l'Europe - ils doivent être testés. Ensuite, ils doivent observer une semaine de quarantaine et subir un autre test. La quarantaine est contrôlée par les autorités locales, et les données des personnes qui ne se conforment pas à la demande de test sont transmises à la police. La vérification finale est effectuée par des contrôles aléatoires par des agents locaux.Cartes de couleur Il y a, bien sûr, une grande différence par rapport à l'année dernière. Grâce à la campagne de vaccination, nous allons entrer dans un monde différent dans les semaines et les mois à venir. Comme le montre le modèle présenté la semaine dernière par le biostatisticien Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt), les assouplissements fin mai auront déjà beaucoup moins d'impact sur les admissions à l'hôpital qu'aujourd'hui. "Je suis très positif pour l'été", déclare Van Gucht. "J'ai absolument l'intention de voyager en Europe cet été".Van Gucht s'attend à ce que la carte de l'Europe se teinte de plus en plus en orange dans les semaines à venir et que, certainement d'ici l'été, de nombreux pays se voient attribuer un code couleur vert. Ces améliorations se produiront également à peu près au même rythme en Europe, puisque tous les pays européens vaccinent au même rythme. Il y a donc peu de risques que le fiasco des cartes de couleur de l'été dernier se répète."Tout à fait tranquille est un grand mot", déclare Molenberghs à propos de l'été. Comme Van Gucht, il souligne que, dans tous les cas, il faut maintenir des mesures de sécurité suffisantes. Tant les touristes que les pays qui espèrent recevoir de nombreux touristes cet été doivent rester vigilants. Molenberghs pense que c'est une bonne idée que la Grèce, où le secteur du voyage est très important, ait vacciné en priorité les habitants d'un certain nombre d'îles touristiques. "La plupart des touristes sont raisonnables", estime Molenberghs. Mais si une fête sur la plage a lieu quelque part en Europe, tout le monde enverra une équipe de cameramen et la fête sera diffusée dans tous les pays."La nouveauté de cet été est le certificat vert numérique européen - car on ne peut pas l'appeler un passeport de voyage. En mars, la Commission européenne a présenté une proposition qui permettrait aux Européens qui ont été vaccinés, qui présentent un test négatif ou qui ont déjà des anticorps dans leur organisme après une infection de voyager dans l'UE sans entrave (ou du moins avec des restrictions minimales). C'est l'un des moyens par lesquels l'UE tente de faire face à cette crise, mais on ne sait pas encore quel sera l'impact (ou même la signification) de ces certificats pour les voyageurs. L'élaboration de ce plan est en bonne voie, mais il n'y a pas encore de proposition définitive validée. Par la suite, un système viable doit également être mis en place dans l'ensemble de l'UE. À partir de la haute saison en juillet, chaque Européen devrait pouvoir voyager muni de ce certificat. Beaucoup de choses doivent encore être éclaircies", déclare Van Gucht. "C'est urgent, car c'est dans peu de temps."Plusieurs pays, dont la Belgique, ne souhaitent pas que les personnes qui n'avaient pas encore été vaccinées soient discriminées. Et donc, même un test négatif suffit. Mais un test négatif n'est bien sûr qu'un test négatif. On peut en effet comparer cela au dépistage du VIH", déclare Molenberghs. "Si une personne obtient un résultat négatif au test de dépistage du VIH et qu'elle adopte à nouveau un comportement à risque, le risque qu'elle soit à nouveau infectée est très élevé."Allons-nous vraiment surmonter cette crise après les vacances ? Nous pouvons l'espérer, mais l'été dernier, personne ne pensait que de nombreuses personnes allaient fêter Noël et le Nouvel An à deux, voire seul. "Nous courons à une nouvelle catastrophe si nous pensons que tous les problèmes sont terminés", déclare Molenberghs, jamais le plus optimiste des experts. "Aujourd'hui, certains mettent en garde contre un grand pic en automne. Un grand nombre d'infections augmenterait les risques d'apparition de nouveaux variants. Il y aura toujours des groupes dans la société qui n'auront pas été suffisamment vaccinés, et le vaccin ne fonctionnera pas indéfiniment. Personne ne peut dire aujourd'hui quand nous aurons besoin d'une autre injection."