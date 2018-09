À combien d'argent de poche a droit un demandeur d'asile?

"Ils vivent comme des coqs en pâte, reçoivent tout gratuitement et ne doivent même pas travailler." Après que le gouvernement fédéral ait annoncé le report de la fermeture de sept centres d'asile, la page Facebook du Vlaams Belang abondait de réactions virulentes au sujet du soutien matériel et financier apporté aux demandeurs d'asile. Nourrir ce ressentiment est l'un des fers de lance de la stratégie du Vlaams Belang. Récemment, le parti de Tom Van Grieken s'est encore fait remarquer par une campagne qui estimait le coût mensuel par demandeur d'asile "à 2255 euros". Et cela alors que selon le Vlaams Belang, la pension moyenne s'élève à 1200 euros.

