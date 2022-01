L'association Transparencia.be ne lâche pas l'affaire: la Ville de Charleroi fait toujours preuve d'une clarté très timorée dans la publication préalable des projets de délibération de son conseil communal.

Le 21 octobre 2021, dans notre dossier sur la transparence des communes wallonnes (en collaboration avec Le Soir), nous classions Charleroi - qui est tout de même l'une des plus grandes villes du sud du pays - en orange sur notre carte, les infos mise en ligne sur www.deliberations.be étant fort sommaires, à peine dignes de notes explicatives. Interrogée le 25 octobre sur ce piètre résultat par le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard, l'échevine Julie Patte (PS), qui remplaçait le bourgmestre Paul Magnette (PS) absent ce jour-là, avait répondu se contenter de cet orange, pourtant foncé mais qui colorait un tiers des communes wallonnes sur la carte. Avant les dernières élections communales, le bourgmestre avait promis un "renforcement optimal de la transparence dans la gestion publique". Force est de constater qu'en 2022, les projets de délibération publiés préalablement au conseil restent très succincts, notamment les points sur les marchés publics (peu ou pas de montants chiffrés, pas de description des travaux ou du marché, aucune annexe). Difficile de se faire une idée plus ou moins précise de ce qui sera débattu. Le citoyen carolo intéressé par la vie politique locale reste sur sa faim. Aussi Transparencia.be a-t-il repris son bras de fer avec Paul Magnette en l'invitant à venir débattre de la transparence à l'issue d'une projection du film Saint Nicolas est socialiste, de David Leloup, le 10 janvier, au cinéma Quai 10. Mais le président des socialistes a décliné, arguant être invité trop tard. Aucun des échevins ou membres de l'administration (dont le directeur général) sollicités ne s'est déplacé. L'élu DéFI, lui, était excusé. Le MR n'a pas répondu. Seul le PTB était présent ce soir-là et a pu profiter du boulevard qu'on lui laissait...