Les automobilistes bruxellois et les visiteurs verront prochainement les règles de stationnement changer dans la Capitale.

Dès ce dimanche 1er mai, de nouvelles règles de stationnement entreront en vigueur à Bruxelles. Elle concerne aussi bien les riverains que les touristes de passage. A partir 1er mai, la Ville de Bruxelles va instaurer de nouvelles règles afin de faciliter et d'équilibrer le stationnement entre les riverains et les visiteurs, selon une information du Soir.

C'est dans cette optique de trouver une meilleure balance entre les riverains et les visiteurs que la Ville de Bruxelles a décidé de mettre en place un nouveau plan de stationnement divisé en quatre zones (bleue, verte, grise et rouge). Les automobilistes devront le respecter dès ce dimanche 1er mai, écrit le journal sur son site web.

Les différences entre chaque zone

Selon Le Soir, le parking est gratuit pour tout le monde dans la zone bleue, mais celui-ci est limité à deux heures maximum et avec le disque. Pour ce qui est de la zone rouge, le parking est payant pour tous et également limité à deux heures. Dans les zones grises et vertes, le parking est payant excepté pour les riverains et les professionnels.

"Notez qu'Haren et le haut de Neder-Over-Heembeek deviendront des zones bleues à partir de ce dimanche. La place Emile Bockstael deviendra, quant à elle, une zone rouge", complète le quotidien.

