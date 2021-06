Depuis ce mercredi, la barre des 70% de vaccinés en première dose a été franchie en Wallonie. Le cap avait déjà été franchi en Flandre. Avec de grosses différences entre les communes.

C'est fait: depuis ce jeudi 70% de personnes en âge d'être vaccinées ont reçu en première dose en Wallonie. Mais afin d'empêcher l'apparition et la circulation de variants, la Wallonie souhaite continuer à faire grimper les chiffres de la vaccination avec des journées portes ouvertes sans rendez-vous dans plusieurs centres de vaccination de la Région. La Région flamande avait, elle, déjà dépassé le cap des 70% tandis qu'en Région bruxelloise, les 50% de personnes de plus de 18 ans ayant reçu une dose a été dépassé. Dans le top 5 des communes qui ont le moins de pourcentage de leur population vaccinée avec au moins une dose, on retrouve Herstappe en tête (39,06%) suivi par quatre communes bruxelloises: Saint-Josse (40,34%), Molenbeek (41,34%), Saint-Gilles (43,40%) et Schaerbeek (43,59%). Côté wallon, Philippeville (46,68%), Charleroi (49,66%) et Farciennes (53,35) se retrouvent en queue de peloton.Dans le haut du tableau, on retrouve trois communes côtières dans le top 5 qui se compose de Vresse-sur-Semois (82,40%), Coxyde (81,07%), Daverdisse (80,79%), Knokke (80,55%) et de Middelkerke (79,27%).