La Belgique se situe au niveau des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, une performance médiocre due à la faible attractivité des voitures électriques pour les particuliers: près de 90% des 22 600 nouvelles voitures électriques en 2021 ont été enregistrées au nom d'entreprises ou de sociétés de leasing.

En 2035, la Commission européenne interdira les voitures neuves à moteur thermique. Pour atteindre cet objectif, la Belgique devra fournir de gros efforts: selon l' Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea), la pa...

En 2035, la Commission européenne interdira les voitures neuves à moteur thermique. Pour atteindre cet objectif, la Belgique devra fournir de gros efforts: selon l' Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea), la part de nouvelles voitures électriques en Belgique atteignait 5,9% en 2021. C'est un nouveau record, mais largement en dessous de la moyenne européenne (9,1%). A titre de comparaison, les Pays-Bas, en tête du classement, affichent un taux d'électrification de 19,9%. La Belgique se situe au niveau des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, une performance médiocre due à la faible attractivité des voitures électriques pour les particuliers: près de 90% des 22 600 nouvelles voitures électriques en 2021 ont été enregistrées au nom d'entreprises ou de sociétés de leasing. Une enquête Deloitte réalisée auprès de mille Belges indique que le prix et l'autonomie sont déterminants pour le consommateur, qui s'attend à une autonomie de 626 kilomètres, soit le double de l'autonomie réelle des voitures électriques actuelles.