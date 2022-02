Recharger une voiture électrique n'est pas comme faire le plein de carburant, où vous pouvez payer avec les moyens de paiement habituels (espèces, cartes de débit et de crédit, cartes de carburant, applications mobiles).

En effet, le marché des bornes de recharge est très fragmenté. Les fournisseurs d'énergie locaux, mais aussi les compagnies pétrolières, les détaillants et de nombreux acteurs indépendants se lancent sur ce marché en plein essor. Rien qu'en Europe occidentale, il existe des centaines d'acteurs différents.

Chaque réseau de points de charge a son propre système de paiement et ses propres tarifs, mais heureusement, il existe des accords, tout comme entre les opérateurs de téléphonie mobile. Le montant que vous payez pour votre recharge dépend de la formule choisie. Dans certains cas, vous devez souscrire un abonnement payant. Plugsurfing propose une carte pratique qui vous donne accès à plus de 250 000 bornes publiques en Europe. Les clients de Polestar reçoivent automatiquement une telle carte avec leur voiture et peuvent ainsi bénéficier de tarifs préférentiels dans toute l'Europe.

