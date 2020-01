Voiture: quelle motorisation choisir?

Il y a quelques années, le diesel était roi et le petit rouleur investissait dans un modèle à essence. Aujourd'hui, l'automobiliste peine à s'y retrouver devant l'éventail des solutions : celles du passé encore présent (moteurs thermiques), celles de la période de transition (hybride, plug-in hybride, CNG) et celles de l'avenir encore incertain (électrique, hydrogène). Atouts et inconvénients de ces motorisations.

