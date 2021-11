Voiture électrique: quelle est la probabilité d'une panne d'électricité?

On peut supposer que le nombre de voitures électriques va fortement augmenter dans les années à venir, de même que la demande en électricité et en alimentation électrique, c'est-à-dire l'infrastructure de recharge sous forme de chargeurs rapides le long des axes très fréquentés, de bornes de recharge dans les entreprises et les commerces, et de bornes privées. Les sceptiques prédisent un black-out et pointent d'un doigt accusateur la voiture électrique.