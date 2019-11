Comme elle le fait tous les 12 mois, l'organisation flamande de mobilité VAB élit ses "Voitures Familiales de l'Année". Ce qui nous vaut trois vainqueurs, un par catégorie: cette fois ce sont la Renault Clio, le Citroën C5 Aircross et le Kia e-Niro qui ont été sacrés.

Pour cette élection de la "Voiture Familiale VAB de l'Année 2020", un jury composé de 21 journalistes automobiles de 52 familles a essayé quelque 24 voitures.

Les modèles en lice étaient répartis en 3 catégories: jusqu'à 20.000 euros, jusqu'à 31.000 euros et véhicules électrifiés.

Dans la première catégorie, axée sur les voitures compactes, c'est la Renault Clio qui l'a emporté, devant la Citroën C3 et l'Opel Corsa. Les familles ont apprécié la Clio parce qu'il s'agit d' "une voiture vive, bien dessinée et dotée de détails sportifs".

Dans la deuxième catégorie où s'affrontaient de nombreux modèles (13 voitures!), le Citroën C5 Aircross s'est imposé en raison de son style, de son espace intérieur et de son grand coffre. Ce SUV a pris le meilleur sur la Skoda Scala et la Ford Focus Clipper (break).

Chez les "électrifiées", catégorie en plein essor, c'est le Kia e-Niro qui a été distingué. Le jury l'a qualifié d' "excellente voiture, parfaite pour les familles et pourvue d'un moteur puissant et agréable." L' e-Niro devance, dans l'ordre, la Nissan Leaf et le Hyundai Kona EV.