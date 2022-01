Marquée par la crise du Covid et par la pénurie de puces, l'année 2021 promettait de rester morose pour le marché automobile mondial. Sauf pour les constructeurs de voitures de luxe. Les personnes jouissant d'un capital confortable ont décidé, plus que jamais, de se gâter.

Le coupé Lamborghini Huracan à moteur V10, ici en version extrême STO, se décline aussi en cabriolet. © GF

Et cela concerne même les marques les plus chères. Ainsi, Rolls-Royce qualifie 2021 d'année sans précédent puisque la maison de Goodwood a livré 5586 voitures à ses clients, soit le volume le plus élevé jamais atteint durant les 117 ans d'histoire de la marque. La plupart sont des modèles personnalisés par le département Bespoke. Le SUV Cullinan, a contribué à atteindre ce résultat.

Chez Lamborghini, on se congratule également d'un record historique, avec 8405 bolides livrés dans le monde entier, soit un bond de 13% par rapport à 2021. En termes de modèles, le succès du SUV Urus y-est évidemment pour beaucoup et ne se dément pas, avec 5021 unités livrées. Il est suivi par l'Huracán, le coupé à moteur à moteur V10, dont les ventes ont augmenté pour atteindre 2586 unités, grâce à l'impulsion donnée par la récente Huracán STO. Enfin, 798 Aventadors (V12) complètent le bilan.

Le SUV en locomotive

Retour en Angleterre, mais chez Bentley, avec 14659 voitures remises à leurs heureux propriétaires. Là, les comptables confirment un bond de 31% par rapport à 2020. Le constructeur britannique scinde ses modèles en pourcentages : sans surprise le SUV Bentayga est la locomotive de la marque, il représente 40% des ventes (1 sur 5 est un hybride rechargeable), suivi par la Continental GT (et cabriolet) avec 33%. La Flying SPur ferme la marche avec 27%.

La plus vendue des Porsche reste un SUV, et plus précisément le Macan, modèle compact. © GF

Chez Porsche, on passe à la division supérieure, avec 301.915 véhicules vendus, là aussi le résultat le plus important de l'histoire des sportives et SUV de Stuttgart. Ce sont encore ces derniers qui affolent les compteurs, avec 88.362 Macan, 83.071 Cayenne. Ensuite, la gamme Taycan poursuit son ascension avec 41.296 unités. La sacro-sainte 911 représente 38.464 clients. La Panamera compte 30.220 autres clients et les 718 Boxster et Cayman totalisent "seulement" 20.502 unités.

Le Belge reste passionné

On entend souvent que le Belge a une brique dans le ventre, mais on peut aussi y ajouter un moteur. La passion automobile reste forte et les candidats l'ont encore prouvé l'an dernier. Sur notre marché, les marques évoquées ci-dessus connaissent également des succès importants. Porsche a ainsi franchi le cap des 3000 unités vendues (3012), ce qui est plus que des marques comme Jeep et Jaguar. Bentley a immatriculé 109 voitures, c'est-à-dire 9 de plus qu'en 2020. Les fanatiques belges de Lamborghini ont été 56 a s'offrir un Urus, une Huracan ou une Aventador, contre 40 en 2020, c'est-à-dire un progrès de 40%. Plus confidentielle, la marque Rolls-Royce a livré 7 nouvelles voitures sur le territoire, contre 8 l'an dernier, soit une belle stabilité. Précisons que l'on parle ici d'immatriculations en Belgique (statistiques FEBIAC), car nombre de bolides achetés en Belgique peuvent aussi être immatriculés par leur propriétaire à l'étranger, à Monaco par exemple.

