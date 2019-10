Pourquoi les embouteillages nous transforment-ils en monstre?

Carine Stevens Journaliste Bodytalk

Nous sommes en octobre et le constat est sans appel sur la route: les bouchons sont de retour. Nous tentons frénétiquement de les éviter, mais, malheureusement, nous sommes encore trop souvent piégés. Pour les plus malchanceux, c'est même leur lot quotidien. Comment se fait-il que même les conducteurs les plus pondérés s'énervent une fois coincés dans la circulation ?

© Getty

Des automobilistes tambourinent nerveusement sur le volant. D'autres klaxonnent sans retenue lorsque la voiture qui les précède ne démarre pas assez vite aux feux de circulation. Parfois quelqu'un s'engage dans une intersection bondée et bloque du même coup les autres usagers de la route. Sur l'autoroute ce n'est guère mieux puisqu'il n'est pas rare que des voitures dépassent par la droite ou vous collent dangereusement.

