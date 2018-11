Piaggio MP3 HPE, des vitamines pour le trois-roues

Pour rappel, les MP3 peuvent être conduits avec le permis B et intéressent donc les automobilistes en quête d'un moyen de locomotion alternatif efficace et immédiat.

Le nouveau MP3 300 HP3 se distingue par son gabarit plus compact et léger. Il adopte un style plus moderne et sportif et se différencie des autres MP3 notamment grâce à son nouveau double phare à diodes. Il profite aussi de teintes spécifiques.

Le MP3 300 HPE est surtout doté d'un tout nouveau moteur monocylindre à 4 temps, 4 soupapes, refroidi par eau et à injection électronique. Il développe 24,6 ch et 24,5 Nm, ce qui est confortable pour aborder les grands axes. La transmission CVT bénéficie d'une nouvelle courroie, d'une géométrie inédite et de matériaux innovants pour un fonctionnement plus silencieux.

Plus sûr sur la route grâce à ses trois roues (donc trois appuis au lieu de deux), le MP3 300 HPE conserve aussi un ABS et un antipatinage d'origine.

Pour répondre à la demande des clients sensibles aux nouvelles technologies, il est aussi disponible avec la plateforme connectée Piaggio MIA, laquelle permet de connecter un smartphone par le biais de la prise USB. Le téléphone devient alors un écran digital multifonctions.

Pas encore d'informations quant au prix belge de l'engin.