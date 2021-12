La Ferrari SP3 est une nouvelle création ultra-exclusive par laquelle Ferrari s'autocongratule de son exploit aux 24 Heures de Daytona en 1967. Ce modèle hommage coûte 2 millions d'euros...

Cette année-là, très exactement le 6 février, Ferrari s'empare des trois premières places aux 24 heures de Daytona. Les modèles qui ullustrent ce succès sont, depuis, devenus légendaires : la 330 P3/4 en première position, suivie d'une 330 P4 et d'une 412 P.Cette génaration représentait l'apogée du développement de la Ferrari 330 P3, un bolide incarnant l'esprit des prototypes sportifs des années 1960, une décennie aujourd'hui considérée comme l'âge d'or des courses d'endurance. Une référence durable pour des générations d'ingénieurs et de concepteurs, mais aussi pour les passionnés de la marque au cheval cabré.

Le bleu des sièges est une des teintes iconiques des Ferrari de courses d'endurance d'antan. © GF

Gamme Icona

Cette Daytona SP3 qui vient d'être dévoilée par la marque rejoint la série Icona entamée en 2018 avec les barquettes Monza SP1 et SP2. Elle est développée sur base d'une Ferrari LaFerrari, la dernière hypercar de la marque, mais sans reprendre la partie hybride de cette dernière. La SP3 est donc gâtée par un V12 6,5 litres à aspiration naturelle, monté à l'arrière, dans le style typique des voitures de course et fort d'une puissance folle : 840 ch - ce qui en fait le moteur le plus puissant jamais construit par Ferrari - et un couple de 697 Nm. Et sans doute le plus grisant à pousser à son régime maxi proche des 9000 tr/min. Grâce à cette cavalerie, la SP3 filerait à 340 km/h.

Pour le style, Flavio Manzoni, directeur du design chez Ferrari, est parvenu à insuffler à la voiture cette touche délicieusement vintage, mais avec des proportions modernes ravageuses. Pour mieux profiter des sensations offerts par l'engin, Manzoni a opté pour une architecture Targa, pour une conduite cheveux aux vent. Car en dehors de son allure de voiture de course, la SP3 reste une Ferrari homologuée pour la voie publique, et qui pourra donc s'utiliser au quotidien. Elle est d'ailleurs assortie de la garantie de 7 ans, comme n'importe quelle Ferrari normale. Le constructeur de Maranello prévoit de produire 599 unités de la Ferrari SP3 Daytona, toutes ayant déjà tous trouvé un propriétaire qui devra (ou a déjà) réglé les 2 millions € demandés.

