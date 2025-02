La psychologue et sexologue suisse Dania Schiftan a conçu un programme d’entraînement visant principalement à redonner aux femmes l’envie de faire l’amour. Il repose sur de petits exercices intégrés dans la vie quotidienne. Mais cette méthode peut-elle réellement fonctionner?

Nombreux sont ceux qui ne trouvent le temps pour le sexe que lorsque tout est calme autour d’eux. En d’autres termes, lorsque l’humeur est au beau fixe, que les enfants sont sortis et que la maison est rangée. Bref: presque jamais. Comment relancer un train à l’arrêt? La psychothérapeute et sexologue clinicienne Dania Schiftan promet une amélioration.

Rares sont les couples qui, après dix ans ou plus de relation, ont encore des rapports sexuels réguliers. Pourquoi?

Dania Schiftan: Imaginons notre sexualité comme un arbre. Certains sont profondément enracinés et résistent aux tempêtes sans difficulté. Et d’autres ont des racines moins solides, plus vulnérables aux turbulences. Imaginons que le vent représente notre quotidien: le bruit des enfants, les transformations physiques ou relationnelles liées à la grossesse, les conflits avec le partenaire ou au travail, la charge mentale en général… Tout cela secoue les branches de l’arbre et rend la situation compliquée.

Il semblerait que les femmes, en particulier, perdent leur désir à un moment donné de leur vie.

Cela n’est pas forcément lié uniquement au quotidien. Les causes peuvent remonter plus loin. La plupart des garçons sont en contact avec leurs organes génitaux dès leur plus jeune âge: ils les tiennent dans leurs mains, les ajustent délicatement dans leur pantalon, les touchent naturellement en urinant. Les organes génitaux féminins, en revanche, sont rarement touchés. La vulve ne nécessite pas d’être manipulée dans la vie quotidienne. Les filles sont souvent réprimandées lorsqu’elles y touchent, car «cela ne se fait pas».

Il n’est donc pas étonnant que les femmes ne ressentent pas toujours précisément ce qui se passe dans leur propre corps, ni ce dont elles ont envie. Elles n’ont pas appris qu’il est normal d’explorer leur propre sexualité. Si, en plus, elles ont été éduquées à penser que la satisfaction du partenaire doit passer avant la leur, il arrive qu’elles finissent par perdre leur propre désir sexuel. Leur envie de découvrir et de se laisser découvrir peut alors s’éteindre avec le temps.

Ce désir n’est donc pas définitivement perdu. Comment le retrouver?

L’idée de base est la suivante: créez de petits moments de plaisir, réalisables à tout moment, quel que soit le rythme effréné du quotidien. Ces exercices sont associés à des habitudes, comme boire un café. Avant de prendre la première gorgée, prenez 30 secondes pour réaliser un petit exercice, puis récompensez-vous avec votre café.

Créez de petits moments de plaisir, réalisables à tout moment.

Le premier exercice est d’établir un contact conscient. Posez votre main sur votre vulve ou votre pénis et prenez conscience du contact. Cela permet au cerveau de s’habituer progressivement à ce type de stimulation. On peut ensuite passer à un exercice plus avancé: bercer son bassin. Faites bouger votre bassin tout en vous caressant doucement. Cet exercice dure entre 30 secondes et une minute. Il n’a pas pour but de provoquer de l’excitation, mais plutôt de se concentrer sur la séquence des mouvements.

Cela donne l’impression qu’il suffit de s’y habituer.

Beaucoup de gens n’essaient même pas certaines choses s’ils savent qu’ils ne les maîtriseront pas immédiatement. Dans ce cas, tout ce qui demande un peu de structure et de pratique devient une grande difficulté. Mais s’exercer ne signifie pas forcément que c’est difficile. Il est plus facile d’intégrer des exercices dans son quotidien si, au début, ils ne durent que dix secondes.

Et ensuite?

Ensuite, cela peut rapidement passer à une minute et vous commencez à y prendre du plaisir. Prenons un exemple: si l’on veut apprendre l’italien, un voyage en Italie peut donner un élan. Mais on apprend plus vite et de manière plus durable en pratiquant quelques mots chaque jour, plutôt qu’en faisant un séjour linguistique tous les six mois.

Un conseil supplémentaire est de percevoir la sexualité comme du sport ou de la méditation. Si vous savez que courir est bon pour vous, vous le ferez probablement même s’il pleut ou s’il gèle. De la même manière, si vous réalisez à quel point il est agréable de ressentir du plaisir, cela devient de plus en plus facile d’en refaire une partie intégrante de votre vie.

J’ai testé vos exercices. Le matin en me brossant les dents, j’ai commencé à faire la «double boucle» : faire tourner mon bassin en formant un huit horizontal. Au début, c’était gênant, mais j’ai vite remarqué que j’attendais avec impatience ces quelques instants de pleine conscience consacrés à cette zone de mon corps chaque jour.

C’est logique. Cet exercice ne fait pas que renforcer la conscience corporelle, il améliore également la mobilité et peut soulager les tensions dans la région du bassin. Pratiquer une pleine conscience du mouvement détend le système nerveux, et prépare mieux le corps à affronter la journée. Cet exercice stimule indirectement le désir sexuel: il crée les conditions nécessaires pour se sentir libre et plus flexible.

Un conseil supplémentaire est de percevoir la sexualité comme du sport ou de la méditation.

Y a-t-il un exercice que vous recommandez particulièrement?

J’aime bien l’exercice du «chat». Les chats sont des animaux autonomes, capables de montrer clairement, par leur posture, où ils veulent être caressés. Dans cet exercice, vous posez votre main sur une partie de votre corps, puis vous bougez votre corps au lieu de votre main, de manière à trouver exactement le contact qui vous est agréable. Quels sont les effets de cet exercice? Le mouvement favorise une respiration abdominale profonde, ce qui peut amplifier l’excitation pendant les rapports sexuels. Il vous encourage également à exprimer clairement vos besoins.

Vous conseillez également de se récompenser après les exercices. Pourquoi, et comment?

Beaucoup de femmes doivent surmonter des obstacles considérables pour oser simplement se toucher. Elles éprouvent souvent des sentiments ambivalents vis-à-vis de leurs organes génitaux. Elles pensent qu’ils ont une odeur étrange, une texture inhabituelle, ou un aspect atypique. Pour certaines, l’idée même de faire de l’exercice physique est une véritable épreuve. D’autres encore ne ressentent pas d’excitation pendant longtemps.

Nous, les êtres humains, avons besoin de récompenses pour rester motivés. Sans récompense, il y a un risque beaucoup plus élevé d’abandonner. Quelle forme peut-elle prendre? Elle est personnelle et peut varier selon chacun: lire son livre préféré, s’accorder un moment pour savourer une collation favorite, pratiquer un autre rituel qui procure du plaisir. Mais un point reste essentiel: la régularité. Il est important d’intégrer cette récompense de manière cohérente et régulière dans sa routine.

Que faire si l’on hésite à faire un exercice ? Faut-il arrêter ou continuer?

L’essentiel est de trouver un exercice qui vous semble réalisable. A minima, vous devez y être neutre, sans que cela vous semble trop contraignant. L’objectif n’est pas de ressentir de la douleur: on vise un ressenti allant de neutre à agréable. Si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez toujours arrêter – comme cela devrait toujours être le cas dans l’expérience de la sexualité.

Certaines personnes aiment se masturber, mais n’apprécient pas les rapports sexuels en couple.

Cela n’a rien d’anormal au départ, tant que cela ne perturbe pas la relation. Mais il est important de prendre conscience d’un élément: la masturbation fonctionne extrêmement bien pour la majorité des gens parce qu’ils savent exactement où se toucher, quelle pression appliquer, et combien de temps cela doit durer. Une fois cette technique maîtrisée, on finit souvent par reproduire toujours le même schéma.

Les gens font souvent l’erreur de croire qu’une sexualité dysfonctionnelle est forcément le signe d’un problème de couple.

La sexualité en couple est différente de la masturbation. Et pourtant, nous avons tendance à attendre les mêmes résultats, que cela fonctionne immédiatement, de manière fiable et rapide à chaque fois. Les exercices peuvent justement aider à introduire de la variété dans la masturbation, et intégrer certaines pratiques du plaisir en solo dans la sexualité de couple.

Croyez-vous vraiment que ces exercices peuvent aider dans une relation malheureuse?

Si tout va bien dans la relation et que le seul problème est l’absence de sexe, alors ces exercices peuvent aider très rapidement. Les gens font souvent l’erreur de croire qu’une sexualité dysfonctionnelle est forcément le signe d’un problème de couple. Cela peut être le cas, mais ce n’est pas toujours vrai. La sexualité est simplement un domaine qui est souvent plus difficile à entretenir sur le long terme.

C’est précisément là que les exercices interviennent, ils permettent de se redécouvrir soi-même, et d’apprendre à mieux connaître son propre plaisir. La flexibilité que ces exercices apportent conduit à des expériences de couple plus positives et renforce la motivation à maintenir une connexion – même lorsque la relation traverse une période difficile.

Quelle est l’importance du désir pour une vie épanouie? Certaines personnes sont heureuses sans sexe.

Tout le monde a le droit de ne pas ressentir de désir. J’interviens uniquement lorsque quelqu’un exprime le souhait de changer quelque chose. Les personnes qui veulent développer leur sexualité uniquement pour leur partenaire ne sont pas au bon endroit avec moi. Je préfère les aider à se positionner et à dire: «Je ne veux pas cela, mais je veux bien ceci».