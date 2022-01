Le surprenant concept Vision EQXX privilégie l'autonomie par ses lignes très aérodynamiques et une puissance modeste.

A première vue, l'engin est spectaculaire. Or pour une fois Mercedes-Benz ne présente pas un monstre de puissance électrique avec ce concept EQXX. Au contraire, le bolide effilé ne disposerait que de 200 ch, puissance plutôt sage eu égard aux habitudes de la marque en matière de prototypes. L'EQXX se veut une sorte de laboratoire privilégiant l'économie de courant électrique, un critère qui prendra de plus en plus d'importance dans les années à venir. Les personnes intéressées par l'automobile électrique sont freinées par la frilosité des décideurs politiques à se lancer de manière intensive dans la disponibilité de bornes électriques. Pratiquement, toutes les villes et toutes les régions d'Europe ne pourront suivre le rythme du développement du nombre de voitures électriques. Du coup les constructeurs étudient toutes les pistes pour maximiser l'autonomie.

La partie arrière, de type 'Long Tail', favorise l'écoulement de l'air © GF

10 kWh/100 km

Dans le cas de l'EQXX, le constructeur à l'étoile évoque une consommation très réduite de 10 kWh/100 km grâce à des choix pointus en matière d'aérodynamisme, de poids, et de gestion de la puissance disponible, sans pour cela perdre en plaisir de rouler. L'EQXX fend littéralement l'air grâce à son coefficient de pénétration dans l'air de 0,18, une valeur atteinte grâce à la forme en goutte de sa carrosserie. Son poids est maintenu à 1750 kilos. Si c'est énorme dans l'absolu, dans le domaine des voitures de luxe électrique, c'est par contre assez léger. La voiture est posée sur des pneus spécifiques et un panneau solaire recouvrant le toit entretien la charge de la batterie. Cette dernière, d'une capacité de 100 kWh, permettrait à l'EQXX de parcourir 1000 km sur une seule charge et donc d'envisager de se rendre en vacances sans perdre trop de temps sur la route, avec des recharges intermédiaires. Théoriquement, l'EQXX atteindrait Marseille au départ de Bruxelles, sans besoin de biberonner du courant en cours de trajet.

Le tableau de bord numérique s'étire sur toute la largeur de l'habitacle. © GF

Mercedes affirme avoir mis en oeuvre une technologie de pointe, mais potentiellement adaptable à des modèles plus conventionnels et surtout plus compacts. Les prochaines nouvelles Mercedes électriques renfermeront sans aucun doute des choix inaugurés pas cette EQXX. Ce sera aussi le cas des habitacles qui pourraient reprendre le tableau de bord géant de 47,5 pouces étiré sur toute la largeur de la voiture, une sorte de croisement entre l'hyperscreen de l'EQS et le tableau de bord d'une Classe A.

