Luc Bontemps (Febiac): "Le secteur automobile requiert une politique cohérente en matière de mobilité et de fiscalité"

"Pour la quatrième année consécutive, on a vendu plus de voitures que l'année précédente. En 2018, plus d'acheteurs ont également opté pour un moteur à essence, signe qu'ils se préoccupent de l'impact environnemental de la conduite", déclare Luc Bontemps, directeur général de la Febiac, la fédération qui défend les intérêts de l'industrie automobile et du cycle en Belgique.

