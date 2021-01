L'année dernière, BMW Group Belux a décidé de vendre sa filiale BMW Brussels à l'un des groupes de concessionnaires BMW existant en Belgique. La vente au groupe Louyet, déjà annoncée par le groupe BMW Belux, est à présent approuvée par les autorités.

A partir de ce 8 janvier, la concession BMW Brussels s'appelle donc Louyet Brussels. En novembre dernier, BMW Belux avait annoncé conduire des discussions exclusives sur le rachat de BMW Brussels par le Groupe Louyet. Depuis le début, l'intention du groupe BMW était de trouver un partenaire de confiance au sein du réseau belge de concessionnaires et d'étendre ainsi un partenariat existant.

Avec le groupe Louyet, cet objectif est atteint : avec pas moins de 60 ans d'expérience BMW et 6 points de vente existants à Charleroi (BMW/Mini et BMW Motorrad), La Louvière, Sambreville, Sint-Pieters-Leeuw et Mons, le groupe Louyet "est un excellent partenaire pour BMW Brussels" explique-t-on à Bornem, au siège de BMW Belux. La gestion opérationnelle de Louyet Brussels sera entre les mains du PDG Laurent Louyet en personne.

