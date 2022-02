Les SUV compacts de la marque américaine inaugurent un nouveau moteur hybride qui, bientôt, se répendra dans d'autres gammes du Group Stellantis. Ce moteur remplacera, à terme, les 1.0 et 1.3 actuellement en service.

On connaissait les Renegade et Compass hybride rechargeables, appelés 4xe. Cette fois, les deux americano-italiens enrichissent leur gamme d'une version hybride autorechargée - inédite - composé d'un 1.5 Turbo (essence) de 130 ch, couplé à un moteur électrique de 20 ch. La paire est associée à une nouvelle boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Le petit moteur électrique se contente d'animer le véhicule en mouvement lors des démarrages ou redémarrages aux feux de signalisation, à basse vitesse, dans les embouteillages, en marche arrière et lors des manoeuvres de stationnement. Ce moteur promet une consommation et des émissions de CO2 jusqu'à 15% inférieures à celles des modèles à essence 1.0 et 1.3 litre. Concrètement, Jeep annonce le Renegade e-Hybrid à 130-137 g/km, contre 144 à 151 g/km pour le bloc essence 1.0 l de 120 ch avec boîte manuelle et un Compass e-Hybrid à 129-134 g/km de CO2, contre de 152 à 157 g/km pour le 1.3 turbo de 130 ch.

Le Renegade connaît un beau succès en Belgique. Il joue sur l'image vintage de la marque aux origines américaines. © GF

Upland

Jeep accompagne le lancement de ce nouveau moteur de celui d'un nouveau niveau d'équipement. Baptisé Upland, il souligne l'attention souhaitée par la marque dans son engagement en faveur du dévelopement durable. La version Upland est immédiatement reconnaissable à sa nouvelle couleur "Matter Azur" combinée à un toit noir et des finitions bronze sur la calandre et sur la plaque de protection arrière, ainsi que par un autocollant spécifique sur le capot. À l'intérieur, cette version fait un usage intensif de matériaux recyclés.

Le Compass affiche un style plus "sérieux" que le Renegade, mais toujours avec une forte identité Jeep. © GF

Moins cher

Selon Jeep, c'est le succès de la version 4xe qui a précipité le lancement de ces nouvelles versions hybrides. Ces nouveaux Renegade et Compass hybrides constituent une nouvelle étape vers l'électrification complète de la gamme en Europe. Moins chère, elles sont appelées à connaître un vif succès tant auprès des professionnels que des particuliers.

A propos des prix, ces nouveaux modèles hybrides débutent chez nous à partir de 30.330 € pour le Renegade et 37.540 € pour le Compass. On rappelle que le prix des versions hybrides rechargeables (4xe) débutent à 46.590 pour le Compass et 40.500 pour le Renegade... La prise de commande est déjà ouverte pour la Belgique, la France, l'Italie et l'Allemagne.

On connaissait les Renegade et Compass hybride rechargeables, appelés 4xe. Cette fois, les deux americano-italiens enrichissent leur gamme d'une version hybride autorechargée - inédite - composé d'un 1.5 Turbo (essence) de 130 ch, couplé à un moteur électrique de 20 ch. La paire est associée à une nouvelle boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Le petit moteur électrique se contente d'animer le véhicule en mouvement lors des démarrages ou redémarrages aux feux de signalisation, à basse vitesse, dans les embouteillages, en marche arrière et lors des manoeuvres de stationnement. Ce moteur promet une consommation et des émissions de CO2 jusqu'à 15% inférieures à celles des modèles à essence 1.0 et 1.3 litre. Concrètement, Jeep annonce le Renegade e-Hybrid à 130-137 g/km, contre 144 à 151 g/km pour le bloc essence 1.0 l de 120 ch avec boîte manuelle et un Compass e-Hybrid à 129-134 g/km de CO2, contre de 152 à 157 g/km pour le 1.3 turbo de 130 ch. UplandJeep accompagne le lancement de ce nouveau moteur de celui d'un nouveau niveau d'équipement. Baptisé Upland, il souligne l'attention souhaitée par la marque dans son engagement en faveur du dévelopement durable. La version Upland est immédiatement reconnaissable à sa nouvelle couleur "Matter Azur" combinée à un toit noir et des finitions bronze sur la calandre et sur la plaque de protection arrière, ainsi que par un autocollant spécifique sur le capot. À l'intérieur, cette version fait un usage intensif de matériaux recyclés.Moins cherSelon Jeep, c'est le succès de la version 4xe qui a précipité le lancement de ces nouvelles versions hybrides. Ces nouveaux Renegade et Compass hybrides constituent une nouvelle étape vers l'électrification complète de la gamme en Europe. Moins chère, elles sont appelées à connaître un vif succès tant auprès des professionnels que des particuliers. A propos des prix, ces nouveaux modèles hybrides débutent chez nous à partir de 30.330 € pour le Renegade et 37.540 € pour le Compass. On rappelle que le prix des versions hybrides rechargeables (4xe) débutent à 46.590 pour le Compass et 40.500 pour le Renegade... La prise de commande est déjà ouverte pour la Belgique, la France, l'Italie et l'Allemagne.