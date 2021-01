Cardoen devient le distributeur belge des modèles électriques à budget serré de la marque chinoise Aiways.

On dénombre déjà de nombreuses voitures électriques sur le marché belge, mais les modèles les plus imposants restent trop chers pour le budget d'une famille moyenne, en achat particulier. Cependant les choses évoluent, progressivement, entre autres grâce à de nouveaux acteurs ambitieux venus de Chine, dont Aiways. Le premier modèle disponible en Europe est le U5. Il s'agit d'un SUV de taille familiale dont le prix d'entrée de gamme est fixé à 39.627 €. Un tarif comparable à celui d'un SUV classique équipé d'un moteur à combustion interne, de taille et d'équipement similaires.

Familial, le Aiways U5 promet de la place en suffisance. © GF

L'importateur de Aiways n'est autre que le "supermarché automobile" Cardoen qui souhaite ainsi répondre à la demande des consommateurs, c'est en tout cas l'avis d'Ivo Willems, son co-PDG : "Chaque semaine on nous demande des voitures électriques, mais à un prix raisonnable. Si nous disons au consommateur que ce qu'ils cherchent coûtera au moins 10.000 euros de plus qu'une voiture à essence comparable, l'intérêt s'estompe immédiatement. Le prix d'achat d'une voiture électrique reste LA pierre d'achoppement. Or avec le lancement de l'Aiways U5, nous pouvons offrir à nos clients une familiale électrique abordable au même prix qu'un SUV classique bien équipé. C'est aussi pourquoi nous avons pris le temps de sélectionner la bonne offre, car il n'y avait rien sur le marché qui soit à la fois adapté à la famille et abordable".

L'AiwaysU5 100% électrique est disponible en deux variantes: Standard et Premium. Chaque modèle possède une batterie de 63 kWh, de quoi parcourir 410 km avec une seule charge. De plus, la batterie est garantie 8 ans. La version Premium, très bien équipée, coûte 42.756€. Le SUV Aiways U5 peut être commandé dans l'une des succursales de Cardoen ou en ligne via le site web de la société. Après ce lancement, Aiways élargira son offre avec le U6 -un coupé SUV - et le U7 -un monovolume.

