La "Polo tchèque" made in Skoda se dévoile un peu plus

La présentation de celle que l'on pourrait appeler la "Polo tchèque" interviendra encore cette année. Dans la gamme Skoda, cette berline compacte se placera entre l'actuelle Rapide et l'Octavia, ce qui signifie l'exploitation d'un nouveau segment pour Skoda.

Cette voiture reposera sur la plateforme AO MQB que l'on retrouve sous l'actuelle Volkswagen Polo une base qui, malgré des dimensions compactes, promet beaucoup d'espace pour ses occupants et des prétentions dynamiques de premier plan. Skoda étant impliqué en sport automobile, on peut s'attendre à des versions survitaminées... Cette plateforme moderne qui rend également possible l'intégration de la dernière génération des assistants à la conduite.