Le consommateur belge paie en moyenne 27,92 cents/kWh (kilowattheure) pour l'électricité.

Un montant beaucoup plus élevé que dans la plupart de nos pays voisins. À titre de comparaison, en France, l'électricité coûte 20,2 cents/kWh, et aux Pays-Bas, seulement 17,1 cents/kWh. Sur le territoire européen, vous ne devrez payer plus cher qu'en Allemagne (30,43 cents/kWh) et au Danemark (28,33 cents/kWh). Le pays où le prix de l'électricité est le plus intéressant est la Bulgarie, qui facture à peine 9,97 cents/kWh.

Ce sont principalement les obligations de service public, les suppléments et les prélèvements élevés qui sont responsables de cette situation, selon une étude récente de PricewaterhouseCoopers. Pas moins d'un tiers du prix de l'électricité dans notre pays est englouti par les accises. Toujours à titre de comparaison, en Bulgarie, les accises représentent 17 % du prix de l'électricité, alors qu'aux Pays-Bas, elles atteignent à peine 3 %.

Au cours des dix dernières années, le prix de l'électricité a augmenté d'environ 25 % en Belgique, et il devrait encore grimper en 2022.

