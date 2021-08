En Belgique, de 2016 à 2020, les immatriculations des véhicules électriques ont explosé: de 2 049 à 15 009.

Si les immatriculations de voitures neuves ont globalement chuté, en Belgique, de 2016 à 2020 (de 540 542 à 432 645), celles des véhicules électriques ont explosé: de 2 049 à 15 009. Tout comme les Hybride (9 196 à 39 495) et les Plug-in Hybride (7 225 à 31 763).

Ces achats massifs de véhicules électriques et hybrides sont le fait des gouvernements et agences gouvernementales, les particuliers et entreprises ayant légèrement freiné leurs acquisitions.

Si les immatriculations de voitures neuves ont globalement chuté, en Belgique, de 2016 à 2020 (de 540 542 à 432 645), celles des véhicules électriques ont explosé: de 2 049 à 15 009. Tout comme les Hybride (9 196 à 39 495) et les Plug-in Hybride (7 225 à 31 763). Ces achats massifs de véhicules électriques et hybrides sont le fait des gouvernements et agences gouvernementales, les particuliers et entreprises ayant légèrement freiné leurs acquisitions.