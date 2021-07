Voyager avec une voiture électrique, c'est voyager sans frontières. En effet, en Europe, le réseau de recharge ne cesse de se développer. Toutefois, les véhicules électriques ne sont pas bien accueillis partout.

Avec une batterie entièrement chargée, vous pouvez parcourir 400 km ou plus. Avec la Polestar Long Range, vous pouvez même parcourir plus de 500 km. C'est bien assez pour dépasser les frontières de notre petit pays. Une fois cette distance parcourue, vous devrez recharger la batterie. Des applications telles que Plugsurfing vous donnent un aperçu actualisé des bornes de recharge disponibles dans toute l'Europe. De plus en plus d'opérateurs de bornes de recharge étendent leur réseau. Il existe aujourd'hui plus de 200 000 stations de recharge en Europe, dont plus de 20 000 avec l'option de recharge rapide.

Cependant, malgré ce progrès constant, il convient de noter le réseau n'est pas encore opérationnel partout. En Europe occidentale et en Scandinavie, la couverture peut être qualifiée de bonne, voire excellente, tandis qu'en l'Europe méridionale et orientale, elle laisse quelque peu à désirer. Vérifiez donc toujours l'état du réseau de recharge d'une destination avant de partir.

