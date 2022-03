Immatriculations de février: en baisse par rapport à 2021

Philippe Bonamis journaliste

Le SPF Mobilité & Transports et Febiac, la Fédération belge et luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle, viennent de communiquer les chiffres des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de février 2022.

BMW est en tête des immatriculations de voitures neuves en Belgique pour le mois de février 2022. © GF