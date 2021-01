Au salon de Detroit 1996, Mercedes présentait le concept-car AAVision, qui préfigurait le premier SUV de la marque à l'étoile. Celui-ci sera lancé l'année suivante sous le nom de Classe M.

Avec le AAVision, Mercedes ouvrait un nouveau chapitre: ce concept-car révélé au North American International Auto Show (NAIAS) de Detroit voici très exactement 25 ans indiquait le chemin que comptait prendre le constructeur de Stuttgart et qui allait déboucher sur le lancement commercial du premier SUV Mercedes, la Classe M. Rebaptisés GLE à l'automne 2015, pour souligner leur proximité avec la Classe E, ces différentes générations ont aujourd'hui séduit plus de 2 millions de clients partout sur la planète, ce qui en fait les SUV Mercedes les plus vendus à ce jour.

Le nom même de l'AAVision faisait clairement référence à son positionnement typé SUV puisqu'il signifiait "All Activity Vision". Autrement dit, il s'agissait d'une voiture "toute activité" à mi-chemin entre la routière traditionnelle et le véhicule tout-terrain, une catégorie dans laquelle Mercedes était présent depuis 1979, avec la Classe G, un 4x4 pur et dur conçu pour affronter les terrains les plus difficiles. La Classe M, présentée officiellement à Genève en 1997 sera la première voiture Mercedes construite hors d'Allemagne, puisqu'elle était exclusivement assemblée dans l'usine américaine de Tuscaloosa, dans l'état d'Alabama.

