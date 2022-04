La Ford Mustang reste le modèle le plus emblématique de la gamme du constructeur américain. Elle débarque avec une nouvelle édition spéciale baptisée California.

Esprit "Côte ouest" oblige, cette série California est disponible pour la première fois sur le marché européen. Elle s'inspire en effet d'une version reprenant une appellation identique, mais sortie en 1968 aux Etats-Unis. Elle est uniquement prévue en version cabriolet (avec un toit souple). Ses autres particularités concernent des badges GT/CS de couleur "Race Red" et une décoration "colour shift" (des décalcos latérales qui se révèlent lorsqu'ils prennent le soleil), une grille de calandre en nid d'abeille en finition "Ebony black", et un diffuseur avant plus proéminent. Neuf teintes sont proposées dont ce superbe orange, très... californien, qui met très bien en valeur les jantes de 19'' à la finition foncée.

La California Special est uniquement disponible en cabriolet et en V8. Esprit 100% cool! © GF

V8 only

La Ford Mustang California Special gagne aussi des sièges avant chauffants en cuir et Alcantara gris rehaussés de surpiqûres rouges, une instrumentation avec écran 12'' que des logos "Mustang California Special". Sous le capot, uniquement le bloc V8 5.0 de 450 ch et 529 Nm, puissance transmise aux seules roues arrière. Le client conserve le choix entre la boîte manuelle à 6 rapports et l'automatique à 10 rapports. Un différentiel à glissement limité et la suspension MagneRide sont également de série, afin d'assurer en conduite sportive. Pas encore de tarifs dévoilés au moment de rédiger ces lignes.

