Depuis quelques mois, la famille Tipo s'est agrandie avec l'arrivée d'une nouvelle carrosserie, la Tipo Cross, aux attributs esthétiques surfant sur la vague aventurière des SUV.

Croisement entre berline et SUV, ce modèle s'adresse aux amateurs de berlines au style alternatif, sans sacrifier l'espace et le confort. Dans l'esprit, la voiture peut tre comparée, par exemple, à un Dacia Duster. En s'équipant de la sorte, la Tipo Cross devient plus "émotive",, sympathique et en tout cas moins basique que la berline dont elle dérive, tout en restant à un prix abordable. Visuellement, la Tipo Cross semble plus large grâce à ses élargisseurs d'ailes et sa calandre réaménagée, mais est surtout - et véritablement - plus haute : plus 4 cm grâce à de nouveaux réglages de sa suspension. Du coup, la berline emprunte plus aisément des chemins non asphaltés, qu'il s'agisse d'accéder à un site naturel retiré, ou se garer plus facilement sur une prairie ou un bord de plage sablonneux. D'autant que la Tipo Cross reçoit des pneus plus épais, plus SUV, déjà utilisé sur la 500X. La hauteur supérieur de la voiture constitue également un atout pour certaines personnes souffrant du dos et/ou des genoux. Parmi ses équipement spécifiques, la Cross gagne des galeries de toit (uniquement disponible à ce jour sur la version break) qui facilitent l'installation de barres de toit universelles nécessaires à l'accueil d'un coffre de toit.

Modernité de bord

Dans l'habitacle, l'une des nouveautés majeures de la New Tipo Cross est le nouveau combiné TFT numérique de 7'' entièrement configurable, qui remplace le tableau de bord analogique conventionnel. Il est associé au nouveau système d'infotaindivertissement Uconnect 5 avec écran tactile de 10,25'', compatible Apple et Android.

Tableau de bord numérique et écran d'infodivertissement compatible Apple et Android modernisent la Tipo Cross. © GF

Sous son capot, la Tipo Cross peut être équipée du Diesel 1.6 Multijet de 95 ou 130 ch et surtout du nouveau moteur essence 1.0 GSE 100 ch, ce dernier étant fiscalement ntéressant. La Fiat New Tipo Cross est disponible sur les marchés Belux à partir de €24.250 TVAC auprès des distributeurs officiels Fiat.

