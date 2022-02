Il est désormais possible de visiter l'usine Audi Brussels (Forest) sans quitter son salon, via AudiStream (www.audi.stream) et www.audibrussels.be. Un excellent moyen pour découvrir comment voit le jour l'e-tron, la première voiture 100% électrique de la marque aux anneaux.

Depuis 2011, les visiteurs peuvent découvrir le site Audi sous forme de visite d'usine. "L'intérêt pour la production de l'e-tron est toujours aussi grand", rapporte Peter D'hoore, porte-parole d'Audi Brussels. "Nous recevons toujours beaucoup de demandes. AudiStream permet de répondre à ce souhait, même si les visites guidées sur site ne sont actuellement pas possibles en raison du Covid-19." En pratique, dès que le flux est ouvert, une guide virtuelle, Birgit Peters, accueille les visiteurs sur le réseau.

Le thème central de la visite guidée est la transformation de l'usine, et le passage de la production de voitures à moteur thermique à la spécialisation dans la propulsion électrique. Ensuite, le guide emmène les spectateurs dans le monde de production de l'e-tron, de la carrosserie à l'assemblage final en passant par la peinture. Dans le domaine de la carrosserie, ils découvrent par exemple comment les humains et les robots travaillent de concert et assurent un soudage, un brasage et un collage parfaits. Lors du montage final, le streaming permet d'observer comment plus de 1.000 pièces sont montées sur une longueur de chaîne supérieure à 1 kilomètre.

On passe ensuite au département où le groupe motopropulseur et la batterie se rejoignent. Enfin, il y a le contrôle final de la qualité, qui vérifie à nouveau l'ensemble des fonctions et des jeux. Signalons encore qu'Audi Brussels assure aujourd'hui la fabrication de la batterie haute tension: un atout et une caractéristique unique du site. Chaque batterie est testée au niveau de son étanchéité, de ses fonctions électriques et bien sûr de ses performances.

