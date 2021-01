Si les constructeurs misent leur avenir sur les modèles électriques, les spécialistes des sportives continuent de faire rêver les passionnés avec des bolides puissants, luxueux et exclusif. C'est le cas de la BMW M5 CS.

Les modèles badgé M et CS sont les plus sportifs de la gamme BMW. On connaissait déjà les M3 CS, M4 CS et M2 CS, BMW M propose désormais - pour la première fois - une M5 CS. Une décision surprenante dans le sens où la sportivité extrême s'exprime de coutume mieux sur des coupés et/ou des berlines pas trop volumineux, ce qui n'est pas vraiment le cas de la Série 5. Cela dit, il s'agit aussi d'exclusivité pure en proposant une berline familiale hors du commun. Le V8 de 4,4 litres est poussé à 635 ch, faisant de la M5 CS la voiture de série la plus puissante de l'histoire du département sportif de BMW. L'équipement de série comprend la transmission M Steptronic à huit vitesses avec Drivelogic et le système de transmission intégrale M xDrive, qui offre également un mode propulsion pour des sensations plus sportives... et acrobatiques. Légèrement allégé, le bolide gagne 70 kilos sur la balance par rapport à la version M5 Competition.

Sur circuit, de préférence...

La CS sprinte de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes, et de 0 à 200 km/h en 10,3 secondes. La vitesse de pointe est de 305 km/h. Un potentiel époustouflant dont on pourra profiter à 4, confortablement installés dans des sièges sportifs. A l'avant, on trouve deux somptueuses assises de type baquet en carbone; a l'arrière, la banquette est fractionnée en deux places individuelles dont les assises reprennent le style baquet des modèles avant.

A l'avant, deux baquets en carbone; à l'arrière une banquette fractionnée en sièges baquets. Tout le monde tient bien en place! © gf

A l'évidence, ce genre de sportive ne pourra pleinement s'exprimer que sur des circuits "grande vitesse", comme la fameuse boucle nord du Nürburgring, en Allemagne. La commercialisation débutera au printemps 2021 ; en Allemagne, son prix sera de 180.400 euros.

