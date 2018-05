Une nouvelle méthode d'analyse lève le voile sur les couleurs des "Tournesols" de Van Gogh

Les célèbres "Tournesols" peints par Vincent Van Gogh en 1889 sont sujets à un processus de vieillissement complexe et varié résultant des pigments utilisés à l'époque par le maître, ont découvert des chercheurs de l'Université d'Anvers (UA) et leurs collègues italiens et néerlandais. Cette nouvelle méthode de scan pourrait livrer des informations utiles à la restauration et à la conservation d'oeuvres d'art.