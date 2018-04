Des "cyborgs verts" pour construire les villes du futur, bientôt une réalité?

C'est pourtant cette voie symbiotique entre deux mondes que tout semble opposer - nature et technologie - qui est explorée par le projet européen Flora Robotica. Il est porté par un consortium de biologistes, roboticiens, architectes et informaticiens issus de six universités d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne et du Danemark. Selon eux, les premiers espaces de vie créés par des robots-plantes pourraient devenir réalité d'ici vingt ou trente ans.

...