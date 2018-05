Trafic d'organes: l'injustice sociale dans toute sa splendeur

Chaque année, près de 125.000 personnes subissent une greffe d'organe. Et comme la demande est plus importante que l'offre, le trafic d'organes a le vent en poupe. Avec un constat : c'est surtout les plus riches qui achètent les organes des plus pauvres. Plongée dans un commerce qui semble d'un autre âge.