Pourquoi certains peuples sont-ils plus heureux que les autres ?

Passionné par les classements sur le bonheur, l'écrivain flamand Jan De Deken a parcouru le monde pour tenter de déceler les secrets des habitants de la planète les plus heureux, mais aussi les plus malheureux. Son livre "Melk, honing, en kerosine" (Lait, miel, et kérosène) raconte son périple à travers onze pays et six continents.