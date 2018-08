Pour votre santé, entourez-vous de personnes positives!

Comment choisissez-vous votre entourage ? La réponse à cette question est souvent déterminée par les affinités et les centres d'intérêts communs. Mais cela pourrait également avoir une influence sur... la santé, explique un article du New York Times intitulé "The Power of Positive People". Si bon nombre d'entre nous misent sur une alimentation saine et sur l'exercice physique régulier pour préserver leur santé, la science soulève un autre facteur. Certains comportements liés à la santé seraient contagieux et nos réseaux, aussi bien en personne qu'en ligne, auraient une influence sur l'obésité, l'anxiété et le bonheur, ainsi que sur notre routine d'exercice physique.

Dan Buettner, auteur et membre de National Geographic, a étudié les habitudes des personnes vivant dans les "zones bleues", ces régions du monde où les habitants ont une longévité supérieure à la moyenne. Il a remarqué que les amitiés positives y étaient une caractéristique commune. "Les amis peuvent exercer une influence mesurable et continue sur vos comportements en matière de santé, d'une manière dont le régime qu'aucun régime ne pourra égaler", assure-t-il. A Okinawa (Japon), où l'espérance de vie est la plus élevée, les gens forment une sorte de réseau social appelé "moai". Il s'agit d'un groupe de quelques amis qui s'offrent mutuellement services sociaux, logistiques, émotionnels et même financiers, et ce tout au long de leur vie.

Buettner travaille avec les autorités sanitaires et fédérales américaines pour créer des moais dans deux douzaines de villes aux Etats-Unis, rassemblés autour de dîners ou d'activités comme la marche à pied. "Nous les incitons à se fréquenter durant 10 semaines. Nous avons créé des moais qui ont maintenant plusieurs années d'existence et qui exercent toujours une influence positive sur la vie de ses membres", se réjouit-il.

La clé de ce type de groupes, c'est de réunir des personnes qui ont des intérêts, des passions et des valeurs similaires. L'équipe a par ailleurs créé un questionnaire, lié à des questions de santé et de mode de vie, pour aider les gens à évaluer l'impact positif de leur propre réseau social. L'objectif est d'identifier les personnes de votre entourage avec un meilleur résultat, et de passer davantage de temps avec elles. "Je pense que la meilleure chose à faire pour augmenter le nombre de ses années en bonne santé, c'est d'organiser votre proche réseau social", explique Buettner. Il conseille de se concentrer sur trois à cinq amis positifs que l'on peut voir régulièrement, plutôt que sur des amitiés lointaines ou virtuelles.