Le Belge écoute en moyenne deux heures et demi de musique par jour

Le sondage de l'IFPI intégrait pour la première fois la Belgique. Il a également été mené en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Australie, Corée du Sud, au Canada, Mexique, Japon, Brésil et aux Etats-Unis.

En Belgique, le groupe d'âge 55-64 ans consacre le plus de temps à la musique, à savoir presque trois heures par jour ou 20 heures et demi par semaine. Suivent les 45-54 ans avec 18,1 heures par semaine, les 16-24 ans avec 16,5 heures, les 35-44 ans avec 16,1 heures et les 25-34 ans avec 15,2 heures, relève la BEA.

Les chiffres montrent par ailleurs que la radio est la source la plus populaire. Elle représente 47% de la musique écoutée, soit nettement plus que la moyenne des treize marchés principaux (29%). Suivent les achats physiques (16%), le streaming via YouTube (12%), le piratage (6%) et le streaming audio payant (5%).

Dans les autres marchés, derrière la radio figurent les achats physiques (20%), le streaming via YouTube (14%), le streaming audio gratuit (7%), payant (7%) et le piratage (7%).

Au total, 632 personnes écoutant de la musique entre une et septante heures par semaine ont été interrogées en Belgique pour ce sondage.