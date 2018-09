La technique militaire pour s'endormir en deux minutes

On n'est pas tous égaux face au sommeil. Alors que certains tombent dans les bras de Morphée dès leurs yeux clos, d'autres se retournent dans leur lit pendant des heures. Pour aider ces personnes, une technique militaire a récemment été révélée, notamment par The Independent. Les soldats de l'armée américaine utiliseraient cette astuce pour trouver le sommeil sur le terrain. Le secret, déjà détaillé dans un livre de 1981, a récemment gagné en popularité en ligne. On raconte que les supérieurs militaires auraient mis au point cette technique pour que les soldats ne commettent pas d'erreurs dues à la fatigue. Et il n'y a pas que dans l'armée que le manque de sommeil peut avoir des conséquences. Outre l'impact sur les performances, cela augmente également le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et de manque de concentration en général.

Voici les étapes à suivre 1. Détendez les muscles de votre visage, y compris la langue, la mâchoire et les muscles autour des yeux. 2. Déposez vos épaules le plus loin possible, suivies des parties supérieures et inférieures de vos bras, un côté à la fois. 3. Expirez, détendez votre poitrine, puis vos jambes, en partant des cuisses vers le bas. 4. Vous devez alors passer 10 secondes à essayer de vous vider l'esprit avant de penser à l'une des trois images suivantes : Vous êtes allongé dans un canoë sur un lac calme, avec rien d'autre qu'un beau ciel bleu au-dessus de vous.

Vous êtes allongé dans un hamac en velours noir dans une pièce noire.

Vous vous répétez mentalement "ne pense à rien, ne pense à rien, ne pense à rien", encore et encore pendant 10 secondes.

La technique est considérée comme efficace pour 96% des gens après six semaines de pratique. Si elle ne fonctionne pas sur vous, le Dr Neil Stanley, spécialiste du sommeil interrogé par The Independent, conseille, dans n'importe quel cas, trois facteurs déterminants pour s'endormir : une chambre propice au sommeil, un corps détendu et surtout un esprit calme.