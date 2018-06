Etre exposé plus de dix heures par semaine aux écrans est un risque pour la santé

L'étude "Limburgse geboortecohort" ("la cohorte de naissance limbourgeoise") qui cartographie la santé de 1.700 nouveaux-nés limbourgeois de 2012, est aujourd'hui reprise dans un projet européen de recherche sur l'obésité chez les jeunes. Plus les enfants passent de temps devant un écran, moins ils bougent et plus ils grossissent. Par dix heures supplémentaires devant l'écran, l'indice de masse corporelle des enfants augmente d'une unité.

"A partir de dix heures par semaine devant un écran, on constate un changement dans les cellules des enfants que nous constatons également chez les adultes atteints de diabètes ou d'artériosclérose (dégénérescence des artères). Plus l'exposition s'allonge, plus nets sont les changements dans les biomolécules des enfants", souligne le professeur Tim Nawrot de l'UHasselt.

Les chercheurs ne veulent pas dire par là que tous les enfants vont effectivement développer ces maladies, mais le risque est clairement plus important. L'étude vient d'être publiée dans la revue scientifique Scientific Reports.