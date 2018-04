Courir: les choses à faire et celles à éviter

L'idée que la course à pied endommage les genoux, jusqu'à provoquer une arthrose du genou précoce, constitue un malentendu tenace. À chaque foulée, le genou endure certes une charge importante, qui met le cartilage sous pression et risque de le détériorer. Il est vrai aussi que l'arthrose résulte d'une dégénérescence du cartilage de l'articulation, qui peut conduire à une déformation de l'os. Ce que l'on ne sait pas encore avec certitude, en revanche, c'est la manière dont ce mécanisme se déclenche. Que la surcharge joue un rôle, c'est évident (surpoids, métiers pénibles qui mettent à mal les articulations). Certains sports peuvent aussi donner lieu à de l'arthrose : les sports intensifs de ballon, par exemple, dans lesquels interviennent de petites et grandes blessures. Chez les coureurs, l...