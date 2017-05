"Celui qui veut tester une méthode alternative, a intérêt à choisir un thérapeute bon marché"

Els Huybregts (VUB) est médecin ; il y a trente ans, alors qu'elle venait de terminer ses études de médecine, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Elle savait mieux que personne qu'il n'y avait rien à faire contre cette maladie neurologique et qu'il lui restait à affronter un avenir incertain ponctué d'épisodes de paralysie progressive. " Pour une jeune fille de 25 ans, c'est une pilule difficile à avaler, raconte-t-elle. Vous voulez vivre, pas mourir. " Le Dr Huybregts comprend bien pourquoi certaines personnes cherchent refuge dans des médecines alternatives. " Vous voulez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose, et dans votre entourage, la pression sociale pour que vous fassiez quelque chose est aussi particulièrement forte. Les amis et connaissances vous proposent des thérapies alternatives ou des régimes qui vont certainement vous guérir. On vous raconte des histoires de patients dont l'état de santé s'est amélioré et vous av...