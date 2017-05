Ce qu'il faut savoir sur les tiques et la maladie de Lyme

La tique est un petit parasite arachnide brun noir, qui vit dans les bois, les hautes herbes et les dunes, et a besoin de sang pour se reproduire. Comme elle ne sait ni sauter ni voler, elle " attend " patiemment sur les plantes ou dans l'herbe le passage d'un animal ou d'un être humain. Elle se laisse alors tomber et insère ses pièces buccales dans la peau de sa victime, puis en absorbe le sang pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.

...