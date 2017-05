Y a-t-il encore une diplomatie belge ?

"J'ai été induit en erreur " : cette phrase, Didier Reynders l'a prononcée à propos de l'Arabie saoudite. Récemment ? Non, en 2012. Lors d'une mission commerciale avec la princesse Astrid, il avait posé tout sourire avec un prince saoudien condamné à dix ans de prison en France pour trafic de cocaïne. Tout en se défaussant sur ses diplomates, et sans se poser la question de sa propre imprudence, Reynders s'était déclaré " impressionné par le militantisme " du prince et de son frère, " en contact direct par satellite avec l'opposition syrienne ". La guerre en Syrie venait de commencer.

